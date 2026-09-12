Volvió a Venezuela tras una década y así fue el emotivo reencuentro de esta animadora con Caracas

La animadora venezolana, Antonella Baricelli, volvió al país después de una década y, aunque su visita apenas duró 72 horas, fueron suficientes para remover recuerdos, reencontrarse con familiares y amigos y volver a conectar con algunos de los lugares que marcaron su vida.

La también exreina de belleza compartió con sus seguidores parte de esta experiencia a través de un carrete de fotografías en Instagram, donde dejó ver desde su llegada al país, con el pasaporte en mano, hasta sus recorridos por Caracas.

Antonella Baricelli volvió a Caracas tras 10 años

“Flotando… 72 horas en mi PAÍS”, escribió al comenzar su reflexión, dejando claro que el viaje tuvo para ella un significado mucho más profundo que el de una simple visita. La conductora y creadora de contenido describió su regreso como un reencuentro consigo misma y con todo aquello que durante años había permanecido en la memoria.

“Luego de 10 años, ha sido increíble este reencuentro de TANTAS cosas”, expresó. Entre esas experiencias mencionó el encuentro con su familia, sus amigos y “nuestra gente”, pero también momentos cotidianos que terminaron teniendo un peso especial.

Entre sus actividades estuvo volver a ver el Ávila, recorrer el centro de Caracas, movilizarse en moto y disfrutar nuevamente de la comida venezolana.

Baricelli destacó además algo que, según contó, la marcó especialmente durante estas pocas horas y fue la manera en que fue recibida por los venezolanos, con sonrisas y ese particular “gentilicio” que, para ella, sigue siendo parte esencial de la identidad nacional.

Las imágenes que acompañaron su publicación muestran precisamente esa conexión. En ellas aparece disfrutando de distintos paisajes venezolanos y dejando constancia visual de su regreso al país después de diez años de ausencia.

“Qué grande somos los venezolanos”: el mensaje de Baricelli

Más allá de la nostalgia, la visita llevó a Antonella Baricelli a reflexionar sobre lo que ha ocurrido con los venezolanos durante la última década.

La animadora reconoció que en estos años cada persona ha tenido que enfrentar sus propias circunstancias y librar diferentes batallas, especialmente lejos de Venezuela. Sin embargo, considera que esas experiencias también han permitido valorar con mayor fuerza la identidad y las raíces.

“Todos valoramos más lo que somos, en lo que nos queremos convertir y el sueño de ver a Venezuela renacer”, afirmó. Su mensaje también hizo una invitación a no olvidar lo vivido y a convertir esas experiencias en aprendizaje para el futuro.

“Que no se nos olvide todo lo que hemos pasado, en cualquier lugar donde nos haya tocado estar, para que capitalicemos en lo que merecemos convertirnos”, escribió.

Por ahora, Antonella aseguró que continuará compartiendo detalles de su viaje y que piensa “seguir saboreando cada segundo” de esta breve estadía.

¿Qué hace actualmente?

Aunque su regreso despertó la nostalgia de quienes la recuerdan frente a las cámaras en Venezuela, la vida profesional de Antonella Baricelli transcurre actualmente fuera del país.

La criolla reside en Miami, Florida, donde además de sus actividades profesionales ha desarrollado nuevos proyectos vinculados con el bienestar y las conversaciones sobre crecimiento personal. Su perfil público registra experiencia en el área de marketing y una vinculación profesional con Family First Funding LLC.

En paralelo, mantiene una faceta muy activa como entrevistadora y creadora de contenido. Es la conductora de “Frente Al Espejo”, un podcast que aborda temas relacionados con salud física y mental, bienestar, relaciones, crecimiento personal y distintas experiencias de vida.

El programa continúa publicando episodios en 2026 y recientemente tuvo como invitada a la actriz venezolana Laura Chimaras.