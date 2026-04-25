Laura Chimaras recuerda con cariño a su fallecido padre el actor Yanis Chimaras

Suscríbete a nuestros canales

A 19 años de la muerte del querido actor Yanis Chimaras, su hija, la escritora Laura Chimaras escribió un corto pero sentido mensaje en honor a su padre.

Por medio de su perfil en Instagram, la actriz venezolana compartió una fotografía de su progenitor con el siguiente texto: “Te amo por siempre”. Un breve escrito para honrar la memoria del protagonista de la telenovela “Cándida” de Radio Caracas Televisión (RCTV).

Laura perdió a su padre a los 15 años, una pérdida significativa en su vida. En los años siguientes tuvo que afrontar “ser la hija del actor que mataron”, esto fue el detonante para tomar la decisión de migrar a otro país, según comentó en una entrevista con Camila Canabal.

“No hay un lugar donde la gente tenga un poquito de filtro, y te diga: ‘mi sentido pésame’, no, tú eres la hija de…”, dijo sobre aquellos años.

Dolorosa pérdida del actor Yanis Chimaras

El 24 de abril de 2007, Yanis Chimaras perdió la vida en manos de un grupo de delincuentes en la Urbanización Valle Arriba, ubicada en Guatire, cerca de Caracas.

Murió tras ser apuñalado tres veces en el pecho al intentar mediar en una situación de rehenes mientras buscaba a una amiga de su hija. Para aquel entonces fue una noticia impactante ya que el actor se encontraba activo en la telenovela “Ciudad Bendita”.

Jean Manuel Montilla, autor del crimen fue sentenciado a 16 años de cárcel. Según la última actualización, el hombre se habría fugado de Tocuyito en 2020.

Legado de Yanis Chimaras

A lo largo de su trayectoria participó en cine, teatro y televisión en Venezuela. Desde muy joven se interesó en la actuación formándose en el Colegio Universitario de Caracas (CUC). Además, estudió dirección y producción en la Academia Nacional de Artes y Ciencias del Cine y la Televisión de Caracas.

Dentro de su repertorio en los dramáticos comparte créditos en producciones como “Las González”, “El país de las mujeres”, “Amantes de luna llena”, “Cosita Rica” y más.