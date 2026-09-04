Animadora venezolana recordó el secuestro que vivió en Caracas: "Nunca imaginé"

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En una reciente entrevista, la animadora y exreina de belleza venezolana Antonella Baricelli recordó el duro secuestro que vivió hace algunos años en Caracas, el cual la llevó a tomar la decisión de abandonar el país para residenciarse en Miami, Estados Unidos.

Dejar Venezuela

Baricelli contó, en una conversación con Michelle Badillo, que logró escapar del secuestro con éxito y tomar la dura decisión en contra de su voluntad, ya que jamás pensó que tendría que dejar atrás los recuerdos de su infancia, adolescencia, su participación en el Miss Venezuela 1999 y sus trabajos en la televisión.

“Yo me escapé de un secuestro en Caracas. Yo tenía Green Card, pero jamás era una meta venirme a Estados Unidos. Yo realmente no me quería venir; estaba muy próspera en Venezuela trabajando para marcas, era una buena época de mi carrera”, expresó.

Además, Antonella indicó que fue muy difícil dejar atrás la pantalla, ya que en ese momento estaba realizando el segmento de espectáculos en Globovisión.

Vida de Antonella en Estados Unidos

En el 2016, Baricelli finalmente tomó la decisión de partir a Estados Unidos junto a su familia, sin pensar que lo que llegaría después no sería nada fácil.

Pero en medio de la incertidumbre y de una cultura e idioma nuevo, descubrió una fuerza que no sabía que tenía, sacando una fe que se convirtió en su guía para lograr grandes oportunidades, como su pódcast “Frente al Espejo”.