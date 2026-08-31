"La Beba" Rojas es fuertemente criticada por una animadora dominicana ¡Polémica!

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Las redes sociales están color de hormiga brava tras unas fuertes declaraciones que realizó la animadora e influencer dominicana, Amelia Alcántara, en contra de la actriz venezolana "La Beba" Rojas.

Amelia llama "Sobrevalorada" a Rojas

Alcántara, sin pelos en la lengua, tildó a la actriz, humorista, animadora y abogada como una figura muy “sobrevalorada” en toda la República Dominicana.

Destacó que para la gente, la criolla de 50 años es una figura de quien no se puede decir ni mencionar nada, teniéndola en un concepto muy alto y de respeto, que para ella no es así.

“Para mí, "La Beba" Rojas es una figura que aquí está sobrevalorada. Quieren ponerla más de la cuenta y existen otras que tienen más talento y más preparación que ella”, expresó Amelia sin tapujos.

Otros panelistas rechazaron la opinión de Alcántara y salieron en defensa de la artista venezolana, destacando que está muy preparada y se ha ganado a pulso el cariño del pueblo dominicano.

La comunicadora criolla, cuyo nombre de pila es Reymarvi Rojas Velásquez, es una figura destacada en la televisión del país caribeño, trabajando en programas como "Sábado Extraordinario", "La Opción 13.0", "El Reperpero" y "Too Much en la Noche", este último su actual trabajo en la televisión.

Mensaje de la artista venezolana

La humorista, que en Venezuela se ganó el respeto por su humor, personalidad y talento, comparte en sus redes sociales imágenes y videos de su trabajo en el show nocturno ya mencionado, que se basa en brindar entretenimiento familiar a los espectadores.

Aunque la criolla no se ha pronunciado por las declaraciones de Amelia, dejó un mensaje bastante directo y contundente en su última publicación de Instagram:

“Hay que procurar vivir desde el amor y sin daños a terceros”, escribió.