“Toy Story 5” hace historia en Latinoamérica al romper importante récord

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Disney y Pixar reclamaron su trono en Latinoamérica con el estreno de “Toy Story 5” al posicionarse como la película más vista en la región en lo que va del 2026.

En su primer fin de semana, la cinta animada tuvo un destacable desempeño en las salas de cine de América Latina con 10 millones de espectadores y una recaudación histórica de 53,8 millones de dólares, cifras que la posicionan como la más vista de América Latina.

Con esta nueva hazaña, la franquicia consolida el éxito que ha mantenido desde su lanzamiento en la pantalla grande en 1995.

En conjunto, las películas de “Toy Story” han superado los 3 mil millones de dólares en la taquilla mundial.

“Toy Story 5”, una nueva era

Con el regreso de Woody, Buzz y Jesse, la trama se centra en un encuentro entre los juguetes tradicionales y las nuevas tecnologías. En esta quinta entrega, la vaquera toma las riendas de la trama para conducir la historia con un mensaje detrás: la era de los juguetes ha llegado a su fin.

Los personajes deben enfrentar la llegada de Lilypad, una tableta que busca convertirse en la principal forma de entretenimiento de Bonnie, quien se encuentra en la búsqueda de hacer nuevas amistades.