Tatiana Irizar regresa a Venezuela ¡Bienvenida a casa!

La periodista, exreina de belleza y empresaria venezolana, Tatiana Irizar, ha tenido que vivir en los últimos años en Miami, Estados Unidos. Sin embargo, ha vuelto a casa por unos días y lo hace a plenitud, disfrutando de los lugares de Caracas, ofreciendo entrevistas y reencontrándose con colegas del medio.

Tatiana en Caracas

La Miss Táchira en el Miss Venezuela 1996 y ganadora del premio a "El Cabello Más Lindo", compartió en Instagram un carrusel de imágenes en Caracas, que muestra lo feliz que se encuentra de volver a su tierra, conectar con sus raíces y disfrutar con su familia.

"Anoche en Caracas. Me encontré con gente muy querida y recordamos tantos momentos vividos a lo largo de tantos años de trabajo en los medios de comunicación", escribió en una publicación en la que estaba con Rebeca Moreno y Valeria Valle.

La experta en moda no solo se enfoca en las entrevistas, sino también en pasar grandes momentos disfrutando de lugares increíbles de la capital y compartir ratos llenos de risas que quedarán en su corazón.

Trabajos en la televisión nacional

Su estadía en el país ha despertado el cariño del público al verla de nuevo en las calles y lugares donde comenzó su gran entrada a la televisión como una joven participante del Miss Venezuela, su gran escuela para luego llegar a ser figura principal del segmento “Estrenos y Estrellas”.

También fue presentadora de las emisiones especiales de Miss Universo y Miss Mundo para Venezuela desde el 2000 al 2005.