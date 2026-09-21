Maite Delgado celebró su cumpleaños 60 con un traje sexy y encajes

El domingo 20 de septiembre cumplió 60 años la animadora y exreina de belleza venezolana Maite Delgado. Una ocasión que no pasó desapercibida para la criolla y para el público, quienes le escribieron sentidos mensajes de amor y hasta compartieron fotos de sus momentos más increíbles en la televisión nacional.

60 años de pura belleza

Maite tomó su perfil de Instagram para compartir una de las fotografías más sensuales de su carrera, posando con medias pantis, tacones altos y body de encajes, mostrando que la edad es solo un número a la hora de lucir muy bien.

“Hoy recuerdo todo lo vivido… y decido continuar más ligera con el maravilloso espectáculo de una vida hermosa, con mi esposo y mis hijos, una vida trabajada con amor y en familia, una vida bonita”, es parte del mensaje de la icónica animadora del Miss Venezuela.

El mensaje y las postales dejan en evidencia la felicidad de la Miss Anzoátegui 1986 por una nueva vuelta al sol, al lado de su padre, su esposo, Alfonso Mora, sus hijos, Santiago y Alfonso Jr., y sus grandes amigos, Franklin Salomón y Luis Bascarán.

Las fotografías fueron tomadas en Aruba por el fotógrafo J. G. Petit, quien retrató a la perfección la belleza, actitud y sensualidad de Maite.

Maite Delgado: "Ser feliz"

“La niña que siempre fui sigue estando allí, solo que ahora se quiere más y no necesita permiso para decidir vivir y ser feliz. Felices 60, querida yo”, finalizó el mensaje de la publicación en Instagram.

Olga Tañón, Daniel Sarcos, Viviana Gibelli, Bárbara Palacios, Norkys Batista, Lili Estefan, Raúl González, Camila Canabal, Giselle Blondet y muchos más, le desearon una vuelta al sol de felicidad.