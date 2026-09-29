Stefanía Fernández y Ender Inciarte serán padres por tercera vez ¡Felicidades!

La Miss Universo 2009 Stefanía Fernández reveló que por tercera ocasión será madre junto a Ender Inciarte. Fue en Instagram donde la belleza merideña hizo el gran anuncio, despertando mensajes de felicitaciones y cariño de sus 1,5 millones de seguidores.

Revelación de Stefanía

Fernández mostró en unas fotografías su pancita y felicidad por la futura llegada de un nuevo integrante a su familia, como compañía para sus dos primeros hijos, Liam y Enzo, nacidos en 2021 y 2023 respectivamente.

“Si me tocara explicarles lo que han sido estos meses, es complicado ponerlos en palabras. Muy difícil exponer tantas emociones juntas. Lo que sí puedo decir es: 'gracias Jehová, Señor de los ejércitos, mi Padre celestial, por permitirme ser mamá por tercera vez'”, es parte del mensaje de Stefanía en Instagram.

Asimismo, la Miss Venezuela 2008, quien vive en Miami, Estados Unidos, agradeció a su esposo por ser un buen padre, amigo y compañero ideal para seguir haciendo crecer a su familia.

“Gracias, mi esposo Ender, por tu amor infinito, por ser el mejor papá, compañero de vida, por sostenerme y hablarme de Dios desde el principio”, escribió.

Muestras de cariño

Los mensajes de cariño no se hicieron esperar para la pareja, que se casó el 7 de enero de 2022 en una bonita e íntima ceremonia.

Bárbara Palacios, Inés María Calero, Ximena Navarrete y Blanca Aljibes, escribieron mensajes de felicitaciones para la conocida “Diva del Back to Back” y para el retirado pelotero de las Grandes Ligas.