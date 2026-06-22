Silvia Maestre lista para representar a Venezuela en el Miss Supranacional 2026

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Dentro de pocas semanas, Silvia Maestre partirá a Polonia para representar a Venezuela en el certamen Miss Supranacional. Un concurso en el que buscará conquistar la primera corona para el país, tras varias clasificaciones de sus compatriotas.

Belleza integral e intensa preparación

La modelo llanera de ojos claros y una intensa cabellera negra, ha tenido una ardua preparación de la mano de la organización Miss Venezuela. Su entrenamiento ha incluido clases de pasarela, oratoria, inglés, baile, estilismo, maquillaje, sesiones de fotos y todo el vestuario que llevará.

Silvia, tiene 27 años, es licenciada en Comunicación Social, apasionada de la lectura y en el Miss Venezuela 2025 representó al estado Apure.

Maestre lleva con orgullo e inspiración una frase muy importante que dice: “La verdadera belleza deja huellas y transforma realidades”.

Ya ha tenido sus primeros acercamientos con el certamen polaco, presentado la competencia de Supra Chat. Aunque el triunfo de esa ronda se lo llevó Miss Australia, la venezolana demostró aplomo, seguridad y gran elocuencia al conversar en español.

Rumbo a la gran final

Hace días el Miss Venezuela posteó su video de introducción resaltando la belleza de la criolla y el mensaje de inspiración a los jóvenes, de siempre trabajar duro por los sueños.

La final de la competencia está pautada para el próximo 31 de julio de 2026, en la ciudad Nowy Sącz, Polonia, donde Silvia buscará la primera corona, la única que falta para que Venezuela tenga todos los concursos Grand Slam ganados.