Servando y Florentino continúan su gira “Se Buscan: Vivos o Inmortales”

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Servando y Florentino continúan recorriendo escenarios con su gira internacional y nacional “Se Buscan: Vivos o Inmortales”, mientras preparan una nueva etapa musical con el esperado Lado B de la producción que marcó su regreso al género.

Después del impacto conseguido con el primer capítulo del proyecto, el dúo venezolano apuesta nuevamente por la nostalgia, las historias y el sonido salsero que convirtió sus voces en una referencia para varias generaciones.

En sus canales oficiales, los artistas han comenzado a alimentar la expectativa alrededor de lo que traerá esta segunda parte.

El Lado B llega con nuevas canciones

El anuncio del Lado B de “Se Buscan: Vivos o Inmortales” abre una nueva etapa para ambos. El proyecto busca darle continuidad al concepto que los hermanos Primera desarrollaron alrededor de su regreso a la salsa, pero ahora con nuevas canciones e historias que amplían el universo musical presentado en el primer lanzamiento.

La expectativa entre sus seguidores creció después de que el propio dúo comenzara a adelantar que esta nueva fase estará acompañada por más novedades y contenido relacionado con su gira.

La estrategia mantiene a los fanáticos atentos a sus redes sociales, donde se han convertido en el principal canal para conocer los próximos anuncios.

Una gira que todavía tiene mucho por contar

Mientras preparan este lanzamiento, Servando y Florentino siguen llevando “Se Buscan: Vivos o Inmortales” a distintos escenarios. La gira hace un recorrido por su repertorio más reconocido y la etapa salsera que ambos retomaron con fuerza en los últimos años.

El concepto también representa una especie de reencuentro con el público que los acompañó desde sus primeros años como dúo y con una nueva generación que ha descubierto sus canciones a través de las plataformas digitales.