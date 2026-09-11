Se cumple un año de la muerte de Eduardo Serrano, uno de los grandes galanes de Venezuela

Este 11 de septiembre se cumple el primer aniversario de la muerte del querido y respetado actor venezolano Eduardo Serrano. Tras una dura batalla contra el cáncer, el artista murió en Miami, Estados Unidos, a los 82 años y en compañía de su familia.

Muerte de Eduardo Serrano

Su hija Magaly Serrano, fruto del amor de Eduardo con la cantante y actriz Mirtha Pérez, fue quien reveló la dura partida del artista, quien realizó grandes producciones nacionales como “Mariana Montiel”, “Simplemente María”, “Las Amazonas”, “El sol sale para todos”, “Cambio de piel”, “La mujer perfecta”, entre otras.

“Este no es un adiós, amor de mi vida… Este es un ‘nos vemos pronto, mi estúpido amado, mi rey, mi vida, lo más bello que tiene la hija, mi amor’. Te voy a extrañar… ¡Dios solo sabe cuánto! Tu amor queda como una huella imborrable en cada uno de nosotros”, escribió Magaly aquel fatal 11 de septiembre en Instagram.

El artista, quien también fue pareja de la primera actriz Carmen Julia Álvarez, fue diagnosticado con cáncer de células pequeñas en el pulmón con metástasis en el cerebro, sumado a un cáncer distinto en la vejiga que lo llevó a ser sometido a una nefrostomía.

Serrano que nació el 30 de noviembre de 1942 en Caracas, Venezuela, necesitó en esos duros momentos ayuda económica por los altos costos de su tratamiento, los cuales tenían a su familia muy preocupada.

Nuevo mensaje

Este viernes 11 de septiembre de 2026 su hija, Magaly, ha escrito un mensaje de amor y de lo mucho que extraña la presencia del hombre de su vida.

“No entiendo cómo ha pasado tan rápido y, al mismo tiempo, cómo siento que han pasado treinta años. Desde que no estás, el tiempo se volvió raro, incierto, lleno de baches, de pedacitos de alegría y de mucha tristeza”, dijo Magaly.