Rodner Figueroa regresó por la puerta grande a Telemundo

“Hoy regresé a Telemundo”, con este mensaje fue como el conductor y fashionista venezolano Rodner Figueroa celebró su regreso a Telemundo, planta en la que trabajó por varios años como parte del respetado programa “Al Rojo Vivo”.

Regreso a Telemundo

Tras varios años lejos de la pantalla chica y dedicado a su exitoso pódcast “Cara a Cara con Rodner”, el criollo volvió para encontrarse con sus antiguos compañeros y participar en el programa “En casa con Telemundo”.

Rodner habló de sus proyectos, vida familiar y del éxito que hoy vive con su pódcast, en el que ha entrevistado a grandes figuras del entretenimiento como Daniel Sarcos, Migbelis Castellanos, Jorge Ramos, Elizabeth Gutiérrez, Gloria Estefan, Gaby Espino, Raúl de Molina, Bárbara Bermudez, Leslie Grace, entre muchos otros.

“Hoy regresé a Telemundo. Qué emoción volver a esta casa y reencontrarme con tantos colegas queridos. Gracias por recibirme con tanto cariño y hacerme sentir tan bienvenido. Fue lindísimo hablar de mis proyectos”, escribió en Instagram.

Figueroa aprovechó la pantalla para hablar de su nuevo contenido con un espacio llamado “Buena Vida con Rodner” que sale cada domingo.

Fotografías con grandes amigos

El criollo lució muy elegante y posó con los animadores del programa como Carlos Adyan, Aleyda Ortiz, y sus compatriotas Gabriel Coronel y Aleska Génesis.

Aunque fue solo una invitación para hablar de sus proyectos, sus 1,5 millones de seguidores escribieron mensajes manifestando el deseo de volver a verlo en televisión como en los viejos tiempos.

“Deberían de darle un segmento En Casa con Telemundo”, fue uno de los comentarios en redes.