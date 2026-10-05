Ricardo Álamo vive emocionante reencuentro con Dad Dáger: "Hace 26 años"

La actriz venezolana Dad Dáger posteó hace días el emocionante reencuentro que vivió con Ricardo Álamo en Miami, Estados Unidos. Un reencuentro cargado de cariño, recuerdos y un fuerte abrazo de ambos que emocionó a internautas.

Juntos en Miami

En el clip aparecen ambos muy sonrientes y conversando, posiblemente recordando los momentos que vivieron durante su trabajo en Radio Caracas Televisión (RCTV), con la novela "Mis tres hermanas".

“Hoy les comparto el REENCUENTRO con su protagonista, mi querido cachorro Ricardo Álamo”, escribió Dad en Instagram. El video fue grabado por la actriz Yelena Maciel, quien también fue parte de la cerrada planta, con la recordada novela “Trapos íntimos”.

El encuentro causó sensación en actores nacionales y en el público que atesora con gran cariño la época de oro de la televisión nacional.

“Bellos”, escribió Sabrina Seara. Mientras que Chantal Baudaux se pronunció con el mensaje: “Puedo llorar”.

Dad acompañó el clip con la canción "A puro dolor" de Son By Four, la cual fue el tema musical principal de la exitosa telenovela ya mencionada, producida por RCTV en el año 2000.

Una novela de gran éxito

La telenovela fue escrita por Perla Farías y estuvo protagonizada por Scarlet Ortiz y Ricardo Álamo.

“Mis 3 hermanas” narra la historia de Augusto Estrada (Carlos Cruz), un joven que se ve obligado a sacrificar sus propios sueños y asumir el rol de padre y madre para criar a sus tres hermanas menores, tras la muerte de su madre y el abandono de su padre.

Dad Dáger tenía el papel de Silvia, la hermana mayor, Lisa fue hecho por la actriz Scarlet Ortiz, y Beatriz, interpretado por Chantal Baudaux.