Actriz de Hollywood enfrenta un grave problemas tras ser acusada de ahorcar a su hijo

La actriz de Hollywood, Halle Berry, atraviesa un nuevo conflicto legal que involucra a su hijo Maceo, de 12 años luego de que su exmarido, el actor francés Olivier Martinez, acudió a los tribunales de Los Ángeles para solicitar la custodia exclusiva del menor.

Asimismo, solicitó una orden de restricción temporal contra la actriz, a quien acusa de haberlo agredido físicamente.

Acusaciones contra la actriz

Según los documentos judiciales citados por medios estadounidenses, Martinez asegura que el episodio ocurrió el pasado 26 de septiembre de 2026 en la vivienda de Berry.

El actor sostiene que la actriz habría entrado en la habitación de Maceo mientras el adolescente jugaba con un dispositivo de realidad virtual y que, después de una discusión, presuntamente se abalanzó sobre él, le puso las manos alrededor del cuello y lo habría estrangulado.

En su petición afirma que durante los últimos años habrían ocurrido otros conflictos que, según su versión, incluyeron supuestos episodios de agresión física y conductas verbales y emocionales que también lo habrían afectado a él.

El actor sostiene además que Maceo lo llamó después del supuesto incidente y le pidió que fuera por él. Con base en estas acusaciones, solicitó que se modifique el acuerdo de custodia que ambos mantenían desde la finalización de su divorcio.

Órdenes del juez contra la artista

Un juez del condado de Los Ángeles concedió una orden de restricción temporal que establece que Berry debe mantenerse a 100 yardas de Martinez.

La medida también modificó provisionalmente las visitas de la actriz con su hijo, mientras el caso avanza hacia una nueva audiencia prevista para el 16 de octubre. Los padres, además, fueron enviados a una mediación confidencial para abordar la disputa por la custodia.

Halle Berry rechaza las acusaciones

La estadounidense, a través de su abogada Marina Beck, rechazó contundentemente la versión presentada por Martinez.

Su representante calificó la solicitud como “sin fundamento” y “deliberadamente engañosa”, además de señalar que existen antecedentes judiciales relacionados con desacuerdos entre ambos sobre la crianza de Maceo.

La defensa de Berry también acusó a Martinez de haber incumplido órdenes judiciales e interferido, según su versión, en intervenciones educativas y terapéuticas relacionadas con el adolescente.

Por ahora, las acusaciones forman parte de una disputa judicial y no constituyen una conclusión definitiva sobre lo ocurrido.