Halle Berry celebró sus 60 años con un ajustado bikini

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El 14 de agosto estuvo de cumpleaños la reconocida actriz y exreina de belleza Halle Berry. La guapa morena que protagonizó la película “Gatúbela” cumplió 60 años, asistiendo con su familia a la hermosa isla de Fiji para no solo pasar momentos de felicidad, sino también para posar en bikini.

Postales desde la playa

La belleza aprovechó cada lugar de Fiji para fotografiarse y mostrar que la edad es solo un número, cuando de lucir muy bien se trata.

La ganadora del Oscar posó con un bañador de dos piezas, que hizo su trabajo de resaltar su figura y piel.

Halle tomó sol y disfrutó de una hermosa piscina, en la que también posó con mucha sensualidad a sus ya 60 años.

Un mensaje de agradecimiento

“Gracias de todo corazón por todo el cariño y los buenos deseos de cumpleaños. Estoy agradecida de seguir aqui”, escribió en Instagram la estrella de Hollywood por su vuelta al sol.

Un cumpleaños lleno de amor y felicidad, al Halle vivir una etapa de amor con su prometido, el músico Van Hunt.

La 1ra finalista del Miss Usa 1986, compartió todas las imágenes de su cumpleaños y viaje con el hashtag #leoseason, en referencia a la temporada zodiacal de Leo.