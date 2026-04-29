Reynaldo Armas se pronuncia tras la muerte del cantante llanero José Alí Nieves

Suscríbete a nuestros canales

El sábado 25 de abril falleció el cantante y compositor venezolano José Alí Nieves, una de las voces más emblemáticas de la música llanera. Tras la muerte del artista a los 75 años, Reynaldo Armas se pronunció enviando condolencias a los familiares y amigos cercanos del fallecido.

Mensaje de Reynaldo

Armas utilizó su perfil oficial de Instagram para compartir unas palabras para el apodado “Pico de Oro de Venezuela”, resaltando que fue un gran artista y que finalmente descansó, ya que en los últimos años había estaba padeciendo fuertes problemas de salud.

“Descanso, fue un mal que lo aquejó en los últimos años. Dios lo tiene con él y los que nos quedamos aquí rezar por su familia, amigos, hermanos y colegas. Un abrazo a todos los que estuvieron pendientes. El folklore está de luto”, comentó el artista.

El ganador del Grammy Latino en el año 2013, se mostró muy serio y sentido en el clip, despertando comentarios de cariño en el público, quienes piden salud para él.

“Cuídate tú mi viejo, mi ídolo, queremos Reynaldo Armas para rato”, “Mi querido Reinaldo cuídate mucho”, “Reynaldo cuídese mucho, lo amamos”, son algunos de los comentarios para el cantante.

Legado de José Alí Nieves

El artista a lo largo de su carrera, destacó por su dominio del contrapunteo, una de las formas más exigentes de la música llanera, así como por la interpretación de temas que se convirtieron en clásicos del repertorio nacional.

Su legado trascendió fronteras, llevando la esencia del llano no solo por Venezuela, sino también a escenarios internacionales, especialmente en Colombia, donde su estilo dejó huella.