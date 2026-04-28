Fallece exponente de la música llanera venezolana a sus 75 años

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El folclore venezolano atraviesa un momento de profundo pesar tras confirmarse la muerte del reconocido cantante y compositor José Alí Nieves, una de las voces más emblemáticas de la música llanera.

El deceso ocurrió la tarde del sábado 25 de abril y fue confirmada por el contrapunteador José Ángel Panzarelli, quien lamentó la partida de una gran voz que engalanó por muchos años a la música criolla.

El artista enfrentaba problemas de salud en los últimos tiempos, librando una batalla que finalmente no logró superar, según reportes cercanos.

Una voz que marcó la música llanera

José Alí Nieves no fue solo un intérprete, sino un símbolo cultural. Apodado como el ‘Pico de Oro de Venezuela’, su sobrenombre reflejaba la potencia, precisión y versatilidad de su voz, cualidades que lo posicionaron como uno de los grandes exponentes del género.

A lo largo de su carrera, destacó por su dominio del contrapunteo, una de las formas más exigentes de la música llanera, así como por la interpretación de temas que se convirtieron en clásicos del repertorio criollo.

Su legado trascendió fronteras, llevando la esencia del llano no solo por Venezuela, sino también a escenarios internacionales, especialmente en Colombia, donde su estilo también dejó huella.

De Apure al reconocimiento nacional

Nacido en 1951 en El Samán, estado Apure, José Alí Nieves inició su trayectoria artística en la década de 1970, cuando comenzó a representar a su región en eventos culturales y festivales nacionales.

Desde entonces, su carrera fue en ascenso, consolidándose como poeta, cantador y embajador de la identidad llanera. Su capacidad para transmitir emociones a través de la música lo convirtió en un referente obligado para nuevas generaciones de artistas.

La noticia de su fallecimiento ha provocado múltiples reacciones en redes sociales y medios de comunicación, donde colegas y seguidores han expresado su pesar y reconocimiento a su trayectoria.