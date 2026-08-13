Rey Felipe VI es captado en bañador y las imágenes causan fuerte polémica

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Una fuerte polémica se desarrolló en España tras la portada de la reconocida revista Diez Minutos, que colocó al Rey Felipe VI en bañador

Las polémicas imágenes

La portada publicada el miércoles 12 de agosto mostró al monarca de 58 años durante sus vacaciones en Mallorca, donde llevó un bañador de color azul.

En las fotografías, Felipe aparece serio y en un exclusivo yate, mientras disfrutaba con sus amigos momentos de relajación y tranquilidad.

Unas imágenes que se llevaron toda la atención en la Madre tierra y en todo el mundo, ya que no es nada común ver al monarca en bañador y con su torso completamente sin camisa.

Para el rey, hijo de Juan Carlos I de España y la reina Sofía de Grecia, no es nada nuevo las imágenes con poca ropa. Hace muchos años, cuando era solo un príncipe, también fue captado por los reporteros en una playa de Brasil.

En su momento, al igual que ahora, la publicación causó un escándalo en el Palacio de la Zarzuela, donde hoy vive con su esposa, Letizia, y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Mensaje de Diez Minutos

A través de Instagram, la popular revista realizó un post promocionando su nueva portada.

Destacaron que ya se encuentra en todos los quioscos de España y que fue una jornada muy especial para Felipe, quien pasó momentos con sus amigos.

“Las imágenes más relajadas de Felipe VI en Mallorca, disfrutando de una jornada muy especial junto a Jaime Anglada, su gran amigo, un año después del grave accidente que estuvo a punto de costarle la vida al cantante. Un día de baños, confidencias y un brindis con mucho que celebrar”, escribieron.