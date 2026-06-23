Reina venezolana representará a Líbano en el Miss Tierra 2026

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Norma Yamin, reconocida por su reciente participación en el Miss Grand Venezuela 2026, ha sido designada como la representante de Líbano en la próxima edición del Miss Tierra.

Fue a través de las redes sociales que se confirmó la venidera participación de la joven modelo, quien logró integrar el top 12 del certamen nacional celebrado en El Centro Cultural Chacao y ganado por Lady Di Mosquera.

Detalles sobre Yamin

La belleza de raíces libanesas y venezolanas, tiene una marca de maquillaje, tiene 24 años y es licenciada en Cine y Producción Audiovisual.

Norma, que mide 1.76 metros de estatura, ha vivido en tres países, de los cuales no solo ha aprendido de sus culturas, sino también del idioma, hablando con fluidez inglés, árabe y español.

Para la modelo es fundamental la preparación, disciplina y entrega de cara a la concentración internacional, posiblemente a celebrarse en Filipinas, sede oficial del certamen ambiental.

En el certamen nacional, la joven portó la banda de Comunidad Internacional siendo una de las favoritas, debido a su fogueo previo, pues ya había representado a Líbano en el certamen Miss Elite 2023.