Mujer de 53 años compite por la corona de Miss Venezuela 2026

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Las postulaciones para el Miss Venezuela 2026 están abiertas, y también la oportunidad para miles de mujeres que sueñan con ser la máxima representante de la belleza en el país.

Viviana Barros, de 53 años, precandidata al regional de Miss La Guaira, busca imponerse entre cientos de aspirantes a la banda del estado del litoral central. Aunque solo es una simple postulación, seguidores han celebrado su candidatura.

Su perfil ha destacado por ser modelo, gerente de compras, madre y ama de casa, caracterizada por llevar una vida saludable y con buenos hábitos alimenticios para mantenerse en forma.

Según la publicación, Viviana Barros “tenía la certeza de que en algún momento podría optar como candidata al Miss Venezuela; quiere proyectar su proceso saludable para inspirar a muchas jóvenes a que con buenos hábitos pueden ser bellas y radiantes”.

Quince candidatas están en competencia para convertirse en Miss La Guaira 2026 y representar al estado en el certamen de belleza más importante del país.

Cabe destacar que el Miss Universo eliminó por completo el límite de edad máximo para participar en el concurso, permitiendo que cualquier mujer adulta mayor de 18 años pueda competir por la corona universal.

Postulaciones al Miss Venezuela

Las postulaciones para el Miss Venezuela 2026 están abiertas desde el 6 de abril de 2026 a través del Portal de Postulaciones Miss Venezuela. El proceso es 100% digital, dirigido a mujeres venezolanas mayores de 18 años, sin límite de edad, que cumplan con los requisitos mínimos de la organización.

Entre las caras conocidas se encuentran Ashley Flete y la creadora de contenido Tati Haack.