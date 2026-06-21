María Conchita Alonso desata rumores de romance durante su viaje por Cartagena

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María Conchita Alonso volvió a convertirse en tema de conversación en las redes sociales tras compartir una serie de fotografías de sus recientes vacaciones en Cartagena de Indias, uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Colombia.

La actriz y cantante mostró a sus seguidores parte de una escapada marcada por el sol, el mar y la buena compañía, en una publicación que rápidamente acumuló reacciones y comentarios.

Las fotografías que despertaron las especulaciones

Las imágenes la muestran disfrutando de una jornada de navegación en yate por las aguas caribeñas que rodean la histórica ciudad amurallada.

Con un look relajado y unos llamativos lentes de sol blancos, la artista apareció sonriente mientras compartía momentos de esparcimiento junto a varios amigos.

Aunque las postales estaban enfocadas en mostrar el ambiente vacacional y la belleza del recorrido marítimo, fueron algunos de los acompañantes de la artista quienes captaron la atención de los usuarios.

En varias de las imágenes aparecen dos hombres compartiendo la travesía con Alonso, situación que generó una inmediata ola de comentarios entre sus seguidores.

Las preguntas sobre una posible nueva relación sentimental comenzaron a multiplicarse en la sección de comentarios de Instagram, donde muchos internautas intentaron descubrir si alguno de los acompañantes era el nuevo amor de la artista.

La contundente respuesta de María Conchita Alonso

Ante la avalancha de especulaciones, María Conchita decidió responder personalmente para aclarar la situación y evitar que los rumores siguieran creciendo.

La actriz fue enfática al señalar que ninguno de los hombres que aparecen en las fotografías es su pareja sentimental.

Según explicó, se trata simplemente de amigos con quienes compartió unos días de descanso en Cartagena. Además, dejó claro que continúa soltera y disfrutando plenamente de esta etapa de su vida.