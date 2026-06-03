María Conchita Alonso revive con sentimiento su infancia en Venezuela

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La actriz y cantante, María Conchita Alonso, abrió su corazón durante una reciente entrevista para Telemundo, donde compartió algunos de los recuerdos más significativos de su infancia y juventud en Venezuela, una etapa que asegura sigue ocupando un lugar especial en su memoria.

La artista, nacida en Cuba y criada en Venezuela desde pequeña, ha expresado en múltiples ocasiones el profundo vínculo emocional que mantiene con el país donde creció y desarrolló gran parte de su vida antes de alcanzar reconocimiento internacional.

María Conchita Alonso se conmueve

Durante una dinámica del programa que la llevó a recordar momentos junto a sus hermanos, Alonso prefirió enfocarse en la nostalgia de aquellos años felices que vivió en suelo venezolano.

“Gracias a Dios tuve una infancia y una juventud maravillosa, que quisiera vivir por lo menos un mes de nuevo esa vida”, expresó con evidente emoción. La intérprete también destacó lo que significó para ella crecer en la Venezuela de décadas pasadas.

“La vida que tuvimos en Venezuela en los 70, 80 y 90 fue maravillosa”, afirmó, evocando una época que recuerda con cariño y que, según ha manifestado en otras oportunidades, marcó profundamente su identidad personal y artística.

Aunque María Conchita Alonso ha construido una sólida carrera en Estados Unidos y ha desarrollado proyectos en distintos países, los recuerdos de su juventud continúan ligados a Venezuela.

Distanciamiento de hermanos

Sin embargo, no todos los recuerdos familiares permanecen intactos. Al ser consultada sobre la relación actual con sus hermanos Roberto y Ricardo, la actriz reconoció que el vínculo se ha debilitado con el paso de los años.

“Mis bellos recuerdos es de cuando éramos chamos. Nos llevábamos muy bien”, comentó.

Según explicó, el alejamiento surgió principalmente por diferencias de pensamiento. Aunque evitó profundizar en detalles, dejó entrever que la falta de respeto hacia esas diferencias terminó afectando la relación familiar.

“Yo no tengo ningún rollo que me la paso sufriendo, pensando en lo absoluto, solamente cuando sale el dado de hermanos”, afirmó entre risas.

Lejos de mostrar preocupación por la distancia que existe actualmente, María Conchita aseguró que se encuentra en una etapa de su vida en la que prioriza rodearse de personas con las que comparte valores y formas de ver la vida.

Por esa razón, fue contundente al señalar que no contempla una reconciliación con sus hermanos en el futuro cercano. “Llevo un tiempo alejando a las personas que no sean como yo”, enfatizó.