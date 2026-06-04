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María Conchita Alonso presenta su nuevo álbum musical "Caliéntame"

El proyecto musical cuenta con el respaldo de Antonio Méndez, miembro de la exitosa Sonora Santanera

Por

Elvis González
Jueves, 04 de junio de 2026 a las 07:35 pm
María Conchita Alonso presenta su nuevo álbum musical "Caliéntame"
María Conchita Alonso / Cortesía
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La cantante y actriz María Conchita Alonso se mantiene vigente y activa en la industria musical, al lanzar su nuevo álbum musical titulado “Caliéntame”. El proyecto que muestra su renovación artística, incluye 11 canciones.

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Un esperado regreso a la música

El disco fue estrenado el 28 de mayo en las plataformas digitales de la actriz, una de las primeras latinas en conquistar Hollywood, trabajando con grandes como Arnold Schwarzenegger.

Una de las grandes joyas del disco es la emblemática “Una noche de copas” la cual María Conchita interpreta a dúo con el boricua Gilberto Santa Rosa, conocido como "El Caballero de la Salsa".

Un álbum tropical que repasa otros temas como “Otra mentira más”, “Y es que llegaste tú” (en versión cumbia), “O ella o yo”, “No lo sabía”, “Vamos a bailar”, “Acaríciame” y “Hazme sentir”, temas insignias de la artista nacida en Cuba, pero criada en Venezuela.

La producción musical cuenta con el respaldo de lujo de Antonio Méndez Hernández, trompetista de la legendaria orquesta Sonora Santanera, el encargado de los arreglos. 

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