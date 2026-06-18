María Conchita Alonso hace impactante confesión sobre su vida íntima

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Para nadie es un secreto que la cantante y actriz María Conchita Alonso no tiene filtros para hablar de su vida privada, carrera musical y romances. Fue lo que ocurrió en una reciente entrevista concedida a la periodista Lourdes Del Río.

El intercambio de energías en la intimidad

La intérprete de “Una noche de copas” se mostró muy tranquila y relajada al abordar un tema complejo: el intercambio energético que ocurre entre las personas durante el acto sexual.

Con la sinceridad que la caracteriza, Alonso confesó que con el paso del tiempo se pudo dar cuenta del vínculo que se crea en la intimidad.

“Si hubiese conocido cómo te roban esa energía, cómo se te va cuando estás teniendo relaciones sexuales con alguien, yo no me hubiese acostado con tantos hombres”, expresó entre risas, provocando también las carcajadas de la conductora.

Reflexiones sobre su pasado y su soltería

Con el corazón abierto, Alonso admitió que en muchas ocasiones se pregunta por qué ha realizado acciones y ha lanzado palabras que no han sido las correctas, como el haber asumido un rol tan activo en la política, que según ella le restaron importancia a su carrera artística.

Para ella a pesar de haber tenido grandes amores a lo largo de su vida y ser una apasionada por los hombres, jamás llegó al altar, ni tiene hijos, situación que nunca le ha restado paz ni tranquilidad en su vida.