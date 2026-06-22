Gilberto Correa atraviesa momento de salud y lanza reflexivo mensaje

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El presentador venezolano Gilberto Correa utilizó su perfil de Instagram el domingo 21 de junio, para informar que pasó el Día del Padre recluido en el Hospital Clínica Caracas.

El mensaje de Gilberto Correa

Aunque el recordado conductor de “Súper Sábado Sensacional” no reveló el motivo de su hospitalización, si escribió un mensaje bastante claro y fuerte, que ha sido interpretado como una indirecta hacia su familia, especialmente para sus hijos.

Gilberto aseguró sentirse totalmente bendecido por tener a su alrededor amigos, médicos y enfermeras que destacó lo han atendido de maravilla. Además, mostró que le hicieron llegar a la habitación varios obsequios como parte de la celebración del Día del Padre.

En la publicación, el también locutor y presentador por muchos años del Miss Venezuela compartió una reflexión muy importante de cómo muchas veces las personas reciben el apoyo de quienes no son la verdadera familia.

“Aprovecho este día para dejar una reflexión desde lo más profundo de mi corazón: ‘Abracen y valoren a los suyos, me rompe el corazón ver que hay quienes, teniendo a sus padres o familiares sanos y cerca, no aprovechan los momentos especiales y se pierden en el orgullo de la distancia’”, escribió Correa.

En este sentido, resaltó que la vida es un suspiro y que nunca se sabe cuándo será la última vez que familiares puedan verse o darse un abrazo.

Vale destacar que el periodista sufre de artrosis cervical y el mal de párkinson.

Los hijos del presentador

El animador tiene dos hijos llamados Karina y Carlos Enrique Correa, mejor conocido como “Kike”, fruto de su relación con la locutora y exreina de belleza, Raquel Lares.

Kike Correa ha hablado abiertamente sobre la distancia física y emocional con su progenitor, destacando que le hizo falta el cariño de él en ciertos momentos de la vida.

Todo parece indicar que el distanciamiento persiste, ya que el joven no dedicó ningún mensaje público ni muestra de afecto hacia Gilberto Correa durante el Día del Padre.