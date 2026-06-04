Gilberto Correa regresa a un lugar muy especial y su reacción cautiva en redes

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Un regreso sensacional. Eso fue lo que vivió el legendario animador venezolano Gilberto Correa a La Ciénaga, en el estado Aragua. A través de Instagram, Correa posteó un video sentando con un increíble mar y montaña de fondo, recibiendo cariño de sus seguidores y amigos.

Un viaje único a La Ciénaga

El exconductor de “Súper Sábado Sensacional” y el Miss Venezuela, escribió que tras dos décadas de ausencia, regresó al mágico lugar para recargar energías y conectar con la naturaleza.

Destacó sentirse pleno, vivo, llenó de energía, enamorado y feliz de seguir disfrutando de paisajes venezolanos.

"El recibimiento ha sido extraordinario; estoy rodeado de personas excepcionales que me brindan un amor infinito, y ese afecto es el motor que me impulsa a seguir adelante", expresó el animador de 83 años.

Aunque el también locutor presenta un estado de salud estable, continúa lidiando con el mal de Parkinson. Sin embargo, la enfermedad que no fue un impedimento para realizar el viaje y disfrutar de La Ciénaga.

Agradecimiento a su público

Correo agradeció al público y a sus 183 mil seguidores de Instagram por todo el apoyo que le brindan en cada publicación para mantenerse activo y motivado.

“Mi público querido, mis seguidores de siempre, gracias, por tanto. Manténganse muy atentos a mis plataformas digitales porque estamos preparando grandes sorpresas que les van a encantar”, anunció.

Como era de esperarse, las reacciones de afecto no tardaron en llegar: “Dios le dé mucha vida, lo queremos mucho, gran señor”, “Terapia para el alma, disfrute al máximo” y “Venezuela te ama inmenso, Gilberto”, son algunos de los mensajes que se leen en el post.