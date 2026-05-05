Reina venezolana pierde a su madre, a solo días de participar en certamen internacional

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La actriz, modelo y reina de belleza venezolana, Isabella Santiago, anunció la muerte de su madre a solo días de participar en el certamen Miss Grand Internacional All-Stars. A través de Instagram, la belleza confirmó la noticia con un triste mensaje.

Duro adiós

“Descansa en paz mamá, te amo”, escribió en su perfil de la camarita, junto a una imagen de su progenitora y ella abrazadas.

La noticia fue revelada por la modelo trans, a solo días de partir a Tailandia para representar a Colombia en la primera edición All-Stars, certamen creado por el empresario Nawat Itsaragrisil.

Sus seguidores llenaron de mensajes la publicación, enviándole condolencias ante un dolor tan fuerte, del cual no reveló detalles.

La belleza de 34 años y que le dio a Venezuela la primera corona del Miss Internacional Queen, ha hecho vida en Colombia, donde ha trabajado en telenovelas importantes y participado en programas como “La casa de los famosos” y “MasterChef”.

Certamen Grand

Dentro de pocas semanas la venezolana con nacionalidad colombiana, viajará a Asia para la exclusiva edición que comenzará el 16 de mayo y finalizará el 30 de mayo.

Isabella buscará imponerse ante las otras contrincantes, entre ellas de Perú, República Dominicana, Filipinas, Vietnam, Indonesia, entre otras.