Reguetonero le hace tremendo desplante a la prensa venezolana

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La prensa venezolana se trasladó hasta el Aeropuerto Internacional de Maiquetía para recibir a los reguetoneros que se presentaron en el “Más Reggaetón Fest”. Sin embargo, Cosculluela no quiso atender a los medios de comunicación que esperaron por él desde horas antes de su arribo a Venezuela.

Las cámaras de Ronda TV captaron al intérprete de “Prrrum” llegar a la terminal aérea con todo un anillo de seguridad y personal de su equipo de trabajo, mientras los reporteros esperaban para obtener declaraciones sobre su llegada al país, así como su presentación en el festival de música urbana.

A pesar de que la prensa esperó por su visita al país, Cosculluela siguió su destino sin hacer una parada obligatoria para atender a las personas. En imágenes difundidas por el programa de Meridiano Televisión, solo una persona se acercó al cantante para grabar un video con éxito.

El cantante fue uno de los artistas que se presentó en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas, donde cantó lo mejor de su repertorio.

“Más Reggaetón Fest”, una experiencia urbana en Caracas

El megaconcierto contó con la participación de un cartel encabezado por Wisin, acompañado por Cosculluela, Alexis y Fido, Tony Dize, Jory Boy, Ángel & Khriz, Trébol Clan, RKM, Baby Ranks, Joysi Love, DJ Nelson y DJ Negro.

Con más de 12 horas de entretenimiento y música de la vieja escuela, el recinto se llenó de fanáticos, quienes se sumergieron en una experiencia con cada artista en el escenario.