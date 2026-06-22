La Perversa y La Más Doll se caen a golpes en la vía pública: Aquí el video

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Las tensiones entre La Perversa y La Más Doll se trasladaron a las calles de Santo Domingo, República Dominicana, donde protagonizaron una intensa pelea en la vía pública.

A través de redes sociales surgió un video de La Perversa y La Más Doll cayéndose a golpes mientras un grupo de personas alentaban la disputa con “quitarse las ganas”. Ambas se observan jalándose el cabello sin que nadie intervenga en la situación.

Las imágenes se viralizaron en cuestión de minutos y han desatado comentarios entre los bandos de las dos cantantes. Hasta el momento no se conocen mayores detalles del motivo por el cual se enfrentaron.

Historial de peleas

Esta no es la primera vez que las artistas trasladan sus diferencias al plano físico. Uno de los conflictos más impactantes durante el reality de Santiago Matías, “Planeta Alofoke”, fue protagonizado por ambas.

En medio de una transmisión, La Perversa ingresó al programa emitido por YouTube y saludó a varios participantes. Al llegar donde se encontraba La Más Doll, le propinó una bofetada sin mediar palabras.

Como era de esperarse, la situación escaló rápidamente a trompadas, jalones de cabello y arañazos, convirtiéndose en uno de los enfrentamientos más comentados en redes sociales en aquel entonces. Este nuevo enfrentamiento aviva las tensiones entre las intérpretes.