Muere actor de "Superman" junto a su esposa en un fatal incendio

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El mundo del entretenimiento está de luto tras conocerse la trágica muerte de Paul Avery, actor recordado por su participación en la película "Superman" de 1978 y por su papel en la popular telenovela estadounidense "All My Children".

El intérprete falleció junto a su esposa, Sheila Avery, luego de quedar atrapados en un incendio que consumió su vivienda en Blairstown, Nueva Jersey, durante la madrugada del pasado 16 de junio.

Las autoridades continúan investigando las causas que originaron el siniestro, aunque hasta el momento no se han reportado indicios de actividad criminal.

Una madrugada marcada por la tragedia

De acuerdo con los reportes de los equipos de emergencia, los bomberos acudieron al lugar poco antes de la 1:00 de la madrugada tras recibir una alerta por incendio.

Al llegar encontraron la vivienda envuelta en llamas y lograron sacar a Paul y Sheila Avery en estado crítico. Aunque se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, ambos fallecieron poco después debido a la gravedad de las lesiones y a la inhalación de humo.

La tragedia golpeó especialmente a sus familiares, quienes han expresado públicamente el profundo dolor que atraviesan. Sus hijas describieron la pérdida como “la más grande de sus vidas” y recordaron a sus padres como personas generosas, alegres y profundamente comprometidas.

Más allá de "Superman"

Aunque muchos lo recuerdan por su aparición en la cinta original de "Superman", Avery construyó una trayectoria diversa dentro y fuera de la industria del entretenimiento.

Su personaje de Hughie, el carismático bartender de "All My Children", se convirtió en uno de los rostros habituales de la exitosa producción durante más de una década.

Su carrera también incluyó participaciones en producciones televisivas como "Three’s Company" y "Soap". Sin embargo, quienes lo conocieron aseguran que su vida fue mucho más amplia que su faceta artística.

Fue veterano de la guerra de Vietnam, piloto, paracaidista y posteriormente periodista, llegando incluso a fundar el periódico comunitario Ridge View Echo, una publicación muy valorada en su localidad.

Murió en compañía de su gran amor

Paul y Sheila compartieron más de cuatro décadas de matrimonio. Amigos cercanos destacan que la pareja era inseparable y que en los últimos años el actor se dedicó de lleno al cuidado de su esposa, quien había enfrentado complicaciones de salud tras sufrir un derrame cerebral en 2018.

Sheila también dejó una importante huella profesional. Trabajó durante años como enfermera, artista y consejera especializada en prevención de agresiones sexuales, ayudando a cientos de mujeres a través de programas de apoyo y formación.