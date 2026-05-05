Destacada periodista y su madre fallecieron incineradas

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El periodismo se tiñe de luto por el sensible fallecimiento de Yolaine Díaz durante la madrugada del lunes 04 de mayo. La colaboradora de People en Español se vio envuelta en un incendio donde también perdió la vida su madre, Ana Mirtha Lantigua, y una tercera persona.

El hecho ocurrió en Inwood del alto Manhattan, en Nueva York, cuando el edificio de seis pisos se incendió por causas que no han sido reveladas. Según el primer reporte de las autoridades, el siniestro se registró en el primer piso y se fue extendiendo por todas las instalaciones hasta llegar al techo.

Un encuentro con la muerte

De acuerdo a relatos de familiares recolectados por People en Español, Yolaine Díaz intentó huir junto a su madre por la escalera interior, pero fueron sorprendidas por las fuertes llamas. Por otro lado, su padrastro logró escapar por la escalera de incendios exterior.

Tres personas murieron y 14 resultaron heridas, mientras un centenar de residentes se quedaron sin hogar. Al menos 200 bomberos activaron el protocolo para apagar las llamas y rescatar a los vecinos.

Yolaine Díaz y su madre Ana Mirtha Lantigua / Cortesía

Yolaine Díaz periodista destacada

Yolaine Díaz de nacionalidad dominicana estudió periodismo en el Lehman College de El Bronx. A lo largo de 15 años trabajó para People en Español, donde posicionó su nombre como escritora y, posteriormente, editora digital de moda y belleza.

Aunque terminó su contrato con la editorial en 2022, continuó colaborando. En su carrera, entrevistó a personalidades como Shakira, Enrique Iglesias, Jennifer López, Marc Anthony, Eva Longoria, William Levy, Laura Pausini, Daddy Yankee y Rita Moreno. Además, escribió para otros medios: TVNotas, Ebony.com y US Weekly