Actriz de "En nombre del amor" fue operada tras rechazar implantes mamarios

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La actriz y cantante mexicana Laura Flores fue operada, tras haber presentados problemas de salud por el rechazo a sus implantes mamarios. A través de Instagram, la artista de 62 años compartió detalles de la intervención, destacando sentirse muy bien.

Detalles de la intervención

Flores, recordada por la exitosa novela “En nombre del amor”, explicó que el procedimiento consistió en retirar de forma definitiva las prótesis, las cuales desde hace tiempo su cuerpo estaba rechazando.

Aseguró que haber asistido a tiempo al médico reflejó el diagnóstico de su cuerpo y la decisión del especialista, fue que debía ser intervenida para evitar molestias, complicaciones y problemas a futuro.

“Este miércoles 17 de junio fui intervenida. Me retiraron los implantes mamarios ya que mi cuerpo los rechazó; estoy bien de salud", detalló la actriz en el video publicado en sus redes sociales.

Desmintiendo que tenga cáncer

Laura fue muy clara en desmentir especulaciones en las plataformas digitales de que estaba presentado un cáncer, y que la intervención fue todo un éxito, estando hoy totalmente estable.

“NO ES CANCER gracias a Dios y gracias al Dr Fernando Molina Montalva cirujano plástico y reconstructivo, por su profesionalismo y la rapidez con que me atendió”, aseveró.

El clip finaliza con el agradecimiento de la actriz hacia las personas que se han preocupado por su salud, haciendo especial mención a sus colegas del medio artístico.