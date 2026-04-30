Se cumplen 21 años de la muerte de querida actriz de la novela "Amor Real"

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El 29 de abril del 2005 murió la actriz mexicana Mariana Levy. La artista dejó un legado único en la industria de la televisión en telenovelas como “Amor Real”, en la que interpretó el personaje de Josefina de Icaza.

Legado de Mariana Levy

El personaje le permitió encantar al público mexicano y Latinoamericano por ser una mujer poco agraciada que se casa con el hermano de la protagonista de la novela, quien se aprovechaba de su fortuna para poder vivir cómodamente.

Mariana era hija de la actriz, presentadora, locutora y periodista mexicana, Talina Fernández, apodada en la industria del entrenamiento como “La Dama del buen decir”.

Su legado y recuerdo sigue muy presente en la industria del país azteca y en su familia, en especial por sus hijos María López Levy, Paula Fernández Levy y José Emilio Fernández Levy, este último ha generado fuertes polémicas por su mala relación con su padre José María Fernández “El Pirru”.

¿De qué murió Mariana Levy?

La artista que también participó en la novela “Rosa Salvaje”, murió el 29 de abril del 2005, cuando según viajaba con su familia a un parque de diversiones.

En su momento escribieron que Levy sufrió un infarto cardíaco fulminante, al darse cuenta de la presencia de un hombre que se dirigía a su carro con un arma.

En una reciente entrevista su último hijo, José Emilio, contó que aunque no tiene recuerdo de su mamá, la ha podido conocer un poco a través de su trabajo en la televisión y objetos personales, en especial por un diario en el que la actriz detallaba su embarazo.