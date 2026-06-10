Franklin Virgüez destroza a una novela de Mimí Lazo y la califica como un “bodrio”

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Durante una entrevista junto a Carolina Perpetuo en el programa “Como vaya viniendo”, el reconocido actor, Franklin Virgüez, no se guardó absolutamente nada al momento de hablar sobre una de las producciones más comentadas de la televisión nacional: “¿Vieja yo?”.

Con el estilo frontal que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera, el artista lanzó duras críticas contra la telenovela transmitida por Venevisión y protagonizada por Mimí Lazo, llegando incluso a catalogarla como la peor producción dramática realizada en Venezuela.

Franklin Virgüez no tuvo filtros

Durante la conversación, Virgüez aseguró que la historia escrita por Mónica Montañés nunca logró conectar con el público y que, en su opinión, representó uno de los mayores desaciertos de la televisión venezolana.

El actor afirmó que la idea del proyecto surgió especialmente para Mimí Lazo y sostuvo que la actriz habría solicitado a la escritora desarrollar una historia pensada para ella.

“’¿Vieja yo?’ ha sido la peor producción venezolana de todos los tiempos”, expresó el intérprete durante la entrevista.

Según comentó Virgüez, el proyecto no logró convertirse en el fenómeno televisivo que sus creadores esperaban y tampoco consiguió trascender las fronteras venezolanas como sí ocurrió con otras telenovelas nacionales en décadas anteriores.

El actor aseguró que la falta de aceptación del público habría influido directamente en que la producción no encontrara mercado internacional. Asimismo, calificó la novela como “uno de los bodrios más espantosos”, dejando clara su posición sobre la calidad del producto final.

“(Fue) Uno de los bodrios más espantosos. Una telenovela que, gracias a Dios, no fue éxito y no se pudo vender en el exterior porque era pésima, muy mala y, además, inmamable”, aseveró.

Sinopsis de "¿Vieja yo?"

“¿Vieja yo?” fue una telenovela venezolana estrenada por Venevisión en 2008, escrita por Mónica Montañés y protagonizada por Mimí Lazo y Adrián Delgado.

La historia apostó por una narrativa centrada en una mujer madura que desafía los estereotipos relacionados con la edad, abordando temas como el amor, la familia, las segundas oportunidades y la reinvención personal.

La producción contó además con un elenco integrado por figuras reconocidas de la televisión venezolana como Marjorie de Sousa, Jean Carlos Simancas, Carlota Sosa y hasta la misma Carolina Perpetuo.