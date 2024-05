Rauw Alejandro muestra el paquete y los usuarios no lo perdonan: “Rosalía pasó fue hambre” (+Video)

El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro se ha caracterizado por saber jugar con su sensualidad, y es que, en cada uno de sus conciertos siempre deja atónitas a sus fanáticas con esos movimientos pélvicos que incitan al pecado. Por esta razón, las mujeres no dejan pasar la oportunidad de echarse su colirio con cada acción del artista.

En esta oportunidad, el público no dejó pasar por alto el atrevimiento que tuvo recientemente ‘Raulito’, cuando durante una transmisión en vivo desde su Instagram, dejó ver que prefirió estar en ropa interior. Todo ocurrió cuando al reggaetonero se le ocurrió hacer una cena romántica con sus seguidores, momento perfecto para jugar con su sensualidad y atrevimiento.

De inmediato, las mujeres reaccionaron a lo que estaban viendo, y es que, no es para menos luego de la sensualidad que transmite de manera natural.

Su "bultico" dividió opiniones

Dejándose llevar por el fanatismo, sus admiradoras no tardaron en llenar de piropos al cantante de “Diluvio”. “El hombre más hermoso”, “Papasitooooo me encanta”, “Dios mío es venuda”, “Rauw Alejandro me arregla los días”, “Qué envidia le tengo a Rosalía”, “Como me encanta Rauw Alejandro”, “Yo quiero eso de cena”, se lee en diferentes plataformas digitales.

Sin embargo, hay muchos que no están convencidos de que “haya gente en ese apartamento” y, al contrario, piensan que el artista no está bien dotado. “Rosalía pasó fue hambre”, “Qué muestra? No tiene ni vergara”, “Con razón la Rosalía le dejó el pelero”, “Con razón lo dejó Rosalía”, “Está flaco”, es parte de la opinión de los internautas.

Otras fotos hot de Rauw Alejandro, ¿tú qué opinas?