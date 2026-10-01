¿Qué le pasó a Karina? La enfermedad que afectó su voz y la alejó de la música

La cantante nacionalidad en Venezuela, Karina, atraviesa un proceso de recuperación después de someterse a una cirugía para tratar una enfermedad que afectó su voz y la obligó a alejarse temporalmente de los escenarios.

La artista, conocida precisamente como ‘Karina, La Voz’, contó a sus seguidores que la situación despertó temores, especialmente después de permanecer más de dos meses ronca tras su gira por Europa.

Karina revela por qué tuvo que operarse

La artista sorprendió a sus seguidores al revelar que tuvo que pasar por una cirugía para atender un pólipo hemorrágico en sus cuerdas vocales, una situación que llegó a generarle preocupación por el impacto que podía tener en su voz, su principal herramienta de trabajo.

La intérprete contó en Instagram que después de su gira por Europa permaneció más de dos meses con ronquera y que, pese a someterse a varios tratamientos, su voz no lograba recuperarse.

La situación comenzó a inquietarla cada vez más, sobre todo porque tenía prevista una gira para finales de 2026 que, según sus propias palabras, era una de las que más ilusión le hacía realizar en años.

Ante la persistencia del problema, la artista comenzó a consultar especialistas en distintos países para determinar dónde realizarse la intervención. Finalmente, tomó la decisión de hacerlo en Venezuela.

Karina explicó que, aunque sus hijos la acompañan desde el exterior y tienen sus propias vidas, necesitaba estar cerca de “su gente”, sus médicos y enfermeras, además de sentirse rodeada por el ambiente que le resulta familiar.

Durante estos días, la cantante permanece en reposo vocal, por lo que aseguró que lleva varios días sin pronunciar una sola palabra. Sin embargo, quiso transmitir tranquilidad a quienes se preocuparon por su estado.

“Estoy perfecta”, afirmó la intérprete, quien incluso comparó su recuperación con la de un instrumento musical que fue llevado a mantenimiento y quedó “repotenciado”.

“¿Imagínense Karina sin voz?”

El diagnóstico tocó una fibra especialmente sensible para la artista. Karina reconoció que, al conocer lo que estaba ocurriendo y recordar su historial familiar y el ritmo de conciertos que ha mantenido durante los últimos años, tuvo muchos pensamientos y llegó a sentir miedo.

“¿Imagínense Karina sin VOZ? Pero si yo soy ‘Karina La Voz’”, escribió.

Pese al difícil momento, la cantante aseguró que este proceso también la llevó a detenerse y mirar hacia su interior. Ahora espera que, cuando vuelva a encontrarse con el público, sus seguidores puedan escucharla nuevamente en plenitud.

¿Qué es un pólipo hemorrágico?

Un pólipo de las cuerdas vocales es una lesión que puede aparecer en uno de los pliegues vocales y alterar su vibración, provocando síntomas como ronquera, voz áspera, fatiga vocal, pérdida de rango e incluso dificultad para cantar.

Estas lesiones pueden estar relacionadas con el uso excesivo o inadecuado de la voz y son especialmente relevantes en personas que utilizan la voz profesionalmente.

En el caso de un pólipo hemorrágico, la lesión presenta un componente vascular o de sangrado. Los pólipos vocales pueden requerir intervención quirúrgica cuando no responden adecuadamente a tratamientos conservadores, y posteriormente puede ser necesaria rehabilitación vocal.