Karina fue operada con éxito de una lesión que comprometía su voz

La cantante Karina utilizó sus redes sociales para informar a su fiel público el difícil momento que atravesó tras una operación en las cuerdas vocales.

El pronunciamiento de Karina

En una reciente publicación de Instagram, la intérprete de "Desde mi ventana" reveló que le detectaron un pólipo hemorrágico, una patología que comprometía su voz y que viene de familia.

La estrella comentó que fue luego de su gira por Europa, que comenzó a sentir malestares en la garganta, presentando una dura ronquera que la hizo entrar en pánico.

De acuerdo con información en internet, un pólipo hemorrágico es una lesión benigna que parece una ampolla de sangre en una cuerda vocal, causada por un esfuerzo o golpe fuerte al hablar.

Inicialmente, Karina comenzó un tratamiento de dos meses que no arrojó resultados positivos, llevándola hasta especialistas que le determinaron lo que presentaba y por lo que fue operada en Venezuela.

Intervención en Venezuela

La cantante de 56 años indicó qué decidió realizar la cirugía en el país por la calidad de los médicos y el cariño de la gente.

"Imagínense a Karina 'La Voz' sin la voz. No es posible cantar por un tiempo. Aquí estoy sin decir una sola palabra. El destino me obligó a parar y hacer un viaje al fondo de mí. Por el momento estoy perfecta", expresó la intérprete.

Karina afirmó que la intervención se la realizó la Otorrinolaringologo Nora Elena Hernández, a quien considera una de los especialistas más importante de Latinoamérica.

“Gracias a ella y a su fantástico equipo humano. Me dieron paz”, destacó.

Finalizó agradeciendo al público su cariño y oraciones durante todo el proceso quirúrgico.