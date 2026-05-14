Protagonista de "La fea más bella" sufrió de violencia física durante su infancia

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Jaime Camil, es uno de los rostros más conocidos de México protagonizando importantes telenovelas como “La fea más bella” del año 2006. Sin embargo, detrás de tanto éxito hubo momentos de dolor, de los cuales habló en una reciente entrevista con Yordi Rosado.

Una infancia bajo la sombra de la violencia

Camil destacó en la charla que vivió una dinámica familiar muy dura por la violencia de su padre, el fallecido empresario, Jaime Camil Garza. Los duros momentos dejaron en el actor con profundas cicatrices emocionales, que ahora las comparte con la calma que da el tiempo.

Aseveró que para su progenitor era fundamental tener una buena estabilidad económica y cuando le faltaba, drenaba muy fuerte, al punto de tener actitudes físicas.

“Sí me daba unas madrizas que Dios guarde la hora. En una ocasión me estaba desnudando mi mamá para bañarme y yo tenía, múltiples correazos desde el cuello hasta el pie”, contó con sentimiento.

Su madre, Cecilia Saldaña Da Gama, al darse cuenta de las cicatrices en el cuerpo, enfrentó al padre, para impedirle que volviera a pegarle tan bruscamente.

El camino hacia el perdón

Jaime que realiza en México el musical “Matilda” con el papel de Agatha "Tronchatoro", destacó en la entrevista que le hubiese gustado que el carácter de su progenitor hubiese sido deferente.

Sin embargo, esas heridas quedaron en el pasado, asegurando que hoy ha perdonado todo, aunque lleva una relación distante con su mamá.

El señor Jaime Camil Garza, fue uno de los empresarios más adinerados y populares de México.