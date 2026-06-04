Presentadora venezolana vive momento de complicidad con Jennifer López

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La presentadora venezolana e integrante del popular show “Despierta América”, Jessica Rodríguez, vivió un momento de conexión con Jennifer López. La belleza se fue hasta la ciudad de Nueva York para entrevistar a la “Diva del Bronx” sobre su carrera, hijos y la actual etapa de soltería que vive.

El encuentro con Jennifer López

A través de Instagram, Rodríguez posteó un video minutos antes de comenzar la entrevista, en la que conversaba muy sonriente con López, hablando de sus raíces, moda, belleza y estilo.

La intérprete de “On the Floor” se mostró atraída por el vestuario de Jessica, quien con mucho orgullo le comentó que era de Venezuela y que en varias ocasiones se ha inspirado en looks icónicos de la cantante para crear atuendos llamativos.

“JLo me preguntó si era de Nueva York y me elogió el outfit. Después de que me confundieran con Jennifer… oficialmente puedo morir en paz”, escribió la también influencer en su perfil de Instagram.

Jessica posteó imágenes del pasado con estilo de ropa y maquillaje emulando a López, despertando en ella risas y bonitas palabras.

Reacciones y antecedentes

“Todas las venezolanas orgullosas”, “Lo diste todo”, son algunas de las opiniones que la venezolana se llevó por la entrevista.

El encuentro evoca otros momentos memorables, ya que en el pasado el presentador venezolano Raúl González también entrevistó a López para “Despierta América”.

Asimismo, la artista internacional tuvo una aparición junto a Osmel Sousa en un episodio del programa “Nuestra Belleza Latina”, de Univisión.