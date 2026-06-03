Jennifer López revela cómo vive su soltería tras su divorcio con Ben Affleck

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La cantante, actriz y empresaria Jennifer López hizo oficial su divorcio con Ben Affleck el 6 de enero de 2025. Desde entonces ha participado en eventos, actividades, la venta de la mansión que tenía con su expareja, pendiente de sus mellizos y siendo muy productiva.

Así lo reveló en una reciente entrevista con "Despierta América" de Univisión, expresando lo que hace ahora que de nuevo lleva una vida totalmente soltera.

Palabras de Jennifer

La intérprete de "Papi" destacó que cuando las mujeres y artistas están en pareja tienen que dar mucho y estar al pendiente de todo, por lo que considera que no existe un equilibrio.

"Cuando estás con una persona, tienes que dar mucho, y no existe el equilibrio que esperas. Cada quien es por su cuenta. Las relaciones suelen ocupar tanto espacio que no eres tan creativa o tan enfocada en tus proyectos", dijo.

La respuesta de Jennifer a la conductora venezolana Jessica Rodríguez dejó al público impactado, ya que a lo largo de su vida ha sostenido relaciones con diversos hombres como Marc Anthony, Alex Rodríguez, Ojani Noa, Ben Affleck, entre otros.

Un amor ideal

López aseguró que siempre se debe encontrar una pareja que permita seguir siendo una persona creativa y dinámica mientras viven la relación.

"Necesitas a una persona que te deje ser y crecer, mientras construyen una relación, eso es muy importante", destacó.

Tras la ruptura con Ben, la conocida "Diva del Bronx" se ha dedicado a su carrera, en especial a una residencia que realizó en Las Vegas, Nevada, que la hizo conectar de nuevo con su público y ganar mucho dinero.