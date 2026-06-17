Miss Internacional 2026 no tendrá desfile en traje de baño

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El certamen Miss Internacional que se celebra de manera anual en Tokio, Japón, ha eliminado la competencia en traje de baño para la gala de coronación de este 2026.

Sin desfile en traje de baño

La decisión fue revelada a través de las redes sociales por Stephen Díaz, miembro del reconocido concurso Grand Slam, que Venezuela ha ganado en nueve oportunidades.

La decisión causó impresión en el público y seguidores del certamen nipón, cuya final está pautada para el próximo miércoles 25 de noviembre de 2026 en el Tokyo Dome City Hall.

Posiblemente delegadas de todo el mundo salgan en la final en el desfile de traje típico, traje deportivo y gala, rondas para que el jurado decida a las semifinalistas, top 5 y la ganadora, que será la sucesora de la colombiana Catalina Duque.

"En la gala final de Miss Internacional de este año no habrá concurso de trajes de baño”, escribió Díaz en un mensaje en x, anteriormente Twitter.

Más detalles

El filipino que lleva años trabajando en el certamen nipón y visitó Venezuela en el 2013, ofreció más detalles de la venidera competencia, en la que Valeria Di Martino buscará la corona número diez para el país.

Díaz aseguró que habrá un sistema de entrevistas y ropa deportiva, para mostrar la inteligencia de la delgadas provenientes de todo el mundo.

La decisión es muy parecida a la de Miss Mundo, quien desde hace varios años eliminó la salida en traje de baño y la competencia de belleza playera que realizaban días previos a la coronación.

En su momento Julia Morley anunció que la figura de la mujer era para mostrarse en la playa, no en un escenario caminando.

Una decisión que generó gran debate, ya que en los concursos el desfile en bañador es importante.