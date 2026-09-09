Ninel Conde en polémica por "opinión" en contra del fallecido hijo de Aylín Mujica

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La actriz, cantante y vedette mexicana Ninel Conde es una figura controversial en la industria del entretenimiento. De nuevo, la artista se encuentra en el foco de señalamientos por un comentario que habría hecho en contra del fallecido hijo de la presentadora cubana Aylín Mujica.

Fuerte polémica

Fue durante un episodio del exitoso programa “Top Chef VIP 5” que Conde habría lanzado una dura opinión en contra de su compañera, al escucharla dedicarle el reto a su fallecido hijo, Mauro Menéndez, quien murió el 16 de julio en un hospital de Barbados.

En el clip que corre en las plataformas digitales se escucha a Mújica decir: “Mauro, va por ti; te estoy escuchando desde el cielo, mi amor”.

A lo que Ninel comentó en tono fuerte: “Panteonera”, un término que muchos rechazaron, tildando a la conocida “Bombón Asesino” de no tener empatía y de burlarse del duelo de su compañera en los fogones de Telemundo.

“Todos escuchamos claramente que si lo dijiste por ella”, “No te creemos NADA Ninel”, “Ojalá a Ninel nunca le toque pasar por lo mismo de Aylín”, son algunas de las opiniones.

Palabras de Ninel

Tras los duros señalamientos del público en redes sociales, la mexicana salió en su defensa a través de un en vivo, asegurando que fue una frase sacada de contexto por la producción del exitoso programa de Telemundo.

Destacó que la frase era para su compañero Mauricio Garza y que, en su natal México, la palabra “panteonera” solo se utiliza para llamar a una persona mareada o borracha.

“Quiero dejar absolutamente claro que jamás fue dirigido a Aylín, y mucho menos hacia su hijo y hacia la pérdida tan terrible que está viviendo. Soy madre y sería incapaz de eso. Editaron de manera que pareciera que hablábamos de Aylín y eso es falso”, dijo.