¡Muy triste! María Antonieta de las Nieves “La Chilindrina” dice adiós para siempre (+Detalles)

Este martes 5 de marzo la actriz y comediante mexicana María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como “La Chilindrina” compartió una noticia que ha dejado muy triste a sus miles de seguidores por todo el mundo, y es que, a sus 74 años ha decidido dejar atrás el personaje que tanto reconocimiento le ha dado.

Fue durante una entrevista para el diario “El Colombiano” que la niña picosa de la vecindad de “El Chavo del 8”, reveló la noticia que ha sido muy comentada en los medios de comunicación y redes sociales. “Sí, me retiro y te voy a decir el por qué. Así quisiera seguir haciendo “La Chilindrina”, no le iba a hacer con el mismo entusiasmo y energía de los bailes y de las coreografías. No quiero dar lastima”, expresó la también cantante.

De las Nieves comenzó a los 21 años el personaje que se convirtió en uno de los más destacados e importantes para los niños en diversas generaciones, por compartir increíbles momentos en la serie creada por Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como “Chespirito”.

La también cantante se encuentra realizando una participación especial en la obra titulada “Los huevos de mi madre”, en la cual encarna a una mujer de su edad y con la cual está visitando varios países como Colombia, para que por última vez el público disfrute de su innegable talento para actuar.

En enero de este 2024 los seguidores de “El Chavo del 8” vivieron un momento de mucha tensión, cuando Carlos Villagrán conocido por dar vida a “Kiko”, realizaba una presentación y perdió por un instante el control, que casi le hace sufrir una caída por las escaleras. La situación levantó diversas criticas por a sus 80 seguir realizando presentaciones.

Igualmente, la hija de Don Ramón, compartió que fue invitada por el hijo de Roberto Gómez Bolaños a participar en la serie biográfica de Chespirito que lleva por nombre “Sin Querer Queriendo”.

“Si estaré, por supuesto que participaré. Mira, si no me hubiese hablado el hijo de Chespirito para ver si quería, yo hubiera ido a buscarlo para decirle que no podía existir la serie de Chespirito si no tuviera a la “La Chilindrina”, punto”, aseveró María Antonieta al show de Primera Mano.