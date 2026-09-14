Muere a los 87 años Bob Mackie, diseñador de las grandes Cher, Tina Turner y Diana Ross

La industria de la moda está de luto al confirmarse la muerte del legendario diseñador Bob Mackie, aquel que con su buen gusto e ingenio realizó vestuarios para grandes estrellas de la música como Cher, Tina Turner, Diana Ross, Elton John, Barbra Streisand, Judy Garland, Olivia Newton-John, entre otros.

Confirmación de la muerte

La noticia fue confirmada la mañana del lunes 14 de septiembre en el Instagram oficial del diseñador, con un mensaje que ha desatado una ola de condolencias, recuerdos y el increíble legado que deja en la industria de la moda, con diseños imposibles de olvidar.

“Con gran pesar compartimos la noticia de que el Sr. Bob Mackie falleció hoy. Vivió sus 87 años al máximo, cumpliendo su sueño de ser diseñador de moda y vestuario, que es todo lo que siempre quiso hacer. Su genialidad y extraordinarios diseños vivirán para siempre, continuando trayendo belleza a este mundo”, dice el texto.