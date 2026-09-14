Muere a los 87 años Bob Mackie, diseñador de las grandes Cher, Tina Turner y Diana Ross

La industria de la moda está de luto al confirmarse la muerte del legendario diseñador Bob Mackie, aquel que con su buen gusto e ingenio realizó vestuarios para grandes estrellas de la música como Cher, Tina Turner, Diana Ross, Elton John, Barbra Streisand, Judy Garland, Olivia Newton-John, entre otros.
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Confirmación de la muerte
La noticia fue confirmada la mañana del lunes 14 de septiembre en el Instagram oficial del diseñador, con un mensaje que ha desatado una ola de condolencias, recuerdos y el increíble legado que deja en la industria de la moda, con diseños imposibles de olvidar.
“Con gran pesar compartimos la noticia de que el Sr. Bob Mackie falleció hoy. Vivió sus 87 años al máximo, cumpliendo su sueño de ser diseñador de moda y vestuario, que es todo lo que siempre quiso hacer. Su genialidad y extraordinarios diseños vivirán para siempre, continuando trayendo belleza a este mundo”, dice el texto.
Una historia de moda e ingenio
Fue en los años 60 que el entonces joven Bob fue descubierto por la vestuarista Edith Head, mientras laboraba en la reconocida cadena Paramount Studios.
Fue cuestión de meses para que su trabajo comenzara a destacar, dibujando el boceto oficial del vestido que utilizó Marilyn Monroe en el cumpleaños del presidente John F. Kennedy.
Su arte y buen gusto marcaron la estética de los programas de televisión más importantes de Estados Unidos en los 60, 70 y 80. Todas las estrellas más reconocidas querían ser vestidas por Mackie, quien centró su estilo en brillos, transparencias, plumas, movimiento y una teatralidad única que cautivó a la pantalla.
Su trabajo en un principio se centró en vestir dúos musicales, realizando dos vestuarios icónicos para la aparición de las grandes, Cher y Tina Turner, quienes con el tiempo se convirtieron en más que clientas, amigas que no dudarían en llamarlo para giras, presentaciones, alfombras rojas y eventos mundiales.
El papel y el color su gran aliado
Los vestidos no solo estaban realizados a la perfección, sino que también estaban acompañados de bocetos impecables que mostraba el trabajo integral y limpio del diseñador, nacido el 24 de marzo de 1939 en Los Ángeles.
Aunque su trabajo se centró en vestidos largos, uno de los más populares es aquel traje corto de llamas que realizó para Tina Turner, Cher, Beyoncé y RuPaul, este último le rindió un homenaje en su show con el Premio a la Trayectoria Giving Us Life.
Entre los premios ganados, destacan nueve Emmy, un Tony, tres nominaciones al Oscar al Mejor Diseño de Vestuario y el Premio Geoffrey Beene a la Trayectoria Profesional del CFDA.