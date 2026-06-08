Míster Universo Venezuela busca los 30 nuevos campeones para la temporada 2026

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La Organización Míster Universo Venezuela anunció oficialmente el inicio de su temporada 2026 con la convocatoria a su gran casting nacional, un evento de único día que busca reclutar al talento masculino de todo el país.

En la búsqueda de nuevos talentos

La empresa, presidida por el Periodista Alberto Maneiro Restrepo, arriba a su edición número 23 consolidada como la principal Escuela De Campeones y como uno de los certámenes de belleza y talento masculino con mayor trayectoria y proyección nacional e internacional de Venezuela.

​En esta oportunidad, se seleccionarán a los 30 jóvenes que competirán formalmente por el título que actualmente ostenta Lenin Peña, Míster Universo Venezuela 2025, quien en los próximos meses viajará a Panamá para representar al país en el certamen internacional Míster Universo International 2026.

Desde la directiva enfatizaron que no se requiere experiencia previa en el medio, ya que la organización se encarga de la formación integral e intensiva de cada uno de los aspirantes elegidos, con un staff de Profesionales de alto nivel en cada una de las áreas a desarrollar.

Requisitos

​La cita para el proceso de selección está pautada para: el próximo sábado 20 de junio a la 1:00 PM, en la sede de la Organización Nacional en la Oficina Central del Míster Universo Venezuela, ubicada en el nivel Terraza del Centro Comercial Chacaíto, en Caracas.

​Los aspirantes deben tener edades comprendidas entre los 18 y 33 años, poseer cualidades físicas óptimas como un cuerpo atlético y buen rostro.

Al momento de presentarse, los jóvenes deberán vestir franela o camisa blanca y blue jeans, y tendrán que llevar consigo un traje de baño (Tipo Speedo) junto a la fotocopia de su cédula de identidad.