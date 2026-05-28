Juan Carlos Da Silva es el Míster Supranacional Venezuela 2026 ¡Conócelo!

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Venezuela tiene representante para el Míster Supranacional 2026 en Polonia, se trata del apuesto y elegante Juan Carlos Da Silva.

Detalles del ganador

El joven es modelo, entrenador personal y actor, quien se mostró muy feliz de recibir el título de belleza, con la meta de buscar la segunda bufanda internacional.

Tiene 26 años, mide 1.81. posee un Diplomado en nutrición certificado por la Universidad de Carabobo, y habla inglés y portugués.

Fue Míster Turismo Venezuela 2018, Caballero Amazonas 2021 y Tercer Finalista del Míster Global 2022.

Gala en Venevisión

Mariela Celis fue la encargada de presentar la gala, anunciado al ganador y la 1er finalista, que fue Joshua Guittard, un joven que se perfilaba como gran favorito para llevarse la bufanda.

Juan Carlos tendrá tiene poco tiempo para prepararse para la justa internacional, cuya final está pautado para el próximo 1 de agosto.

El joven será el compañero de la modelo y Miss Supranacional 2025, Silvia Maestre.

Harry Levy estuvo detrás de todo el proceso creativo del certamen nacional, junto a Brian Urea y el equipo de Venevisión, donde el ganador realizó entrevistas para “Portada’s al Día” y otros espacios.