Miss Venezuela 2026: Top 5 de candidatas con más seguidores en Instagram

Desde que el Miss Venezuela presentó a sus 25 candidatas a la edición del 2026, las redes comenzaron a moverse rápidamente para seguir y apoyar a sus favoritas.

La interacción no ha sido alta solo en el perfil de la organización sino también en el de las reinas que han sabido manejar muy bien sus plataformas digitales.

A continuación, te presentamos a las 5 candidatas con más seguidores en la red de la camarita hasta el momento de esta publicación, aunque, cabe destacar que, esto no significa que todas sean las aspirantes que cuentan con más apoyo del público dentro del certamen.

Candidatas más seguidas en Instagram

Miss Carabobo - Emiliana Carvallo: 55.5 mil seguidores

Miss Portuguesa - Shuruk Elbounna: 46.4 mil seguidores

Miss La Guaira - Sofía Fernández: 35.7 mil seguidores

Miss Táchira - Delia Santander: 27.7 mil seguidores