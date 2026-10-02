Miss Venezuela 2026

Miss Venezuela 2026: Top 5 de candidatas con más seguidores en Instagram

Ellas son las aspirantes con más seguidores en sus redes sociales. ¿Serán las favoritas del público?

Por

Bárbara Chirino
Viernes, 02 de octubre de 2026 a las 11:23 am
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Miss Venezuela 2026: Top 5 de candidatas con más seguidores en Instagram
Miss Venezuela 2026 / Cortesía

Desde que el Miss Venezuela presentó a sus 25 candidatas a la edición del 2026, las redes comenzaron a moverse rápidamente para seguir y apoyar a sus favoritas.

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La interacción no ha sido alta solo en el perfil de la organización sino también en el de las reinas que han sabido manejar muy bien sus plataformas digitales.

A continuación, te presentamos a las 5 candidatas con más seguidores en la red de la camarita hasta el momento de esta publicación, aunque, cabe destacar que, esto no significa que todas sean las aspirantes que cuentan con más apoyo del público dentro del certamen.

Candidatas más seguidas en Instagram

  • Miss Carabobo - Emiliana Carvallo: 55.5 mil seguidores

  • Miss Portuguesa - Shuruk Elbounna: 46.4 mil seguidores

  • Miss La Guaira - Sofía Fernández: 35.7 mil seguidores

 

  • Miss Táchira - Delia Santander: 27.7 mil seguidores

  • Miss Monagas - Grecia Bitchachi: 26.5 mil seguidores

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