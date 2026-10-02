Miss Venezuela 2026: Presentan oficialmente a las 25 candidatas ¡Míralas!

El Estudio 1 de Venevisión de nuevo se llenó de glamour con la presentación a la prensa e imposición de bandas de las 25 candidatas que este año compiten en el Miss Venezuela 2026. Una ceremonia llena de belleza, moda, actitud y un claro mensaje de amor al país, tras los terremotos del 24 de junio.
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Una mágica noche
La noche comenzó con un enérgico y llamativo opening, que reunió a las nuevas 25 candidatas con las cuatro reinas del 2025: Miss Venezuela Universo, Clara Vegas, Miss Venezuela Mundo, Mística Núñez, Miss Venezuela Internacional, Valeria Di Martino y Miss Venezuela Supranacional, Silvia Maestre.
El animador y actor Leo Aldana hizo acto de presencia en el escenario como anfitrión de la noche.
Al mismo tiempo, la Miss Internacional 2023, Andrea Rubio, fue la encargada del streaming, recogiendo las primeras impresiones de las misses tras la revelación de los estados y territorios.
Primer grupo
Miss Bolívar – Sara Fernández
Miss Distrito Capital – Daniela Sotillo
Miss La Guaira – Sofía Fernández Mendoza
Miss Amazonas – Andris Benítez
Miss Lara – Albany Camacaro
Miss Cojedes – Laura Núñez
Miss Portuguesa – Shuruk Elbounna
Miss Apure – Oriana Bottaro
Segundo grupo
Miss Barinas – Melani Martin
Miss Guárico – Claudia Herrera
Miss Táchira – Delia Santander
Miss Nueva Esparta – Sara Pignataro
Miss Monagas – Grecia Bitchachi
Miss Trujillo – Berenice Aguilar
Miss Falcón – Sofía Pascuzzo
Miss Carabobo – Emiliana Carvallo
Miss Miranda – María Isabel Barrios
Tercer grupo
Miss Delta Amacuro – Oriana Pinto
Miss Anzoátegui – Eugenia Moreno
Miss Sucre – Fanny Martínez
Miss Yaracuy – Gabriela Vegas
Miss Mérida – Lexly Vergel
Miss Aragua – Valentina Morales
Miss Dependencias Federales – Victoria Duarte
Miss Zulia – Oriana Nava
Un show de altura
La presentación fue transmitida por Venevisión, por la plataforma de Venevisión Play y por el canal oficial del Miss Venezuela en YouTube.
De principio a fin las misses desfilaron con la pegajosa canción “Las superestrellas del Miss Venezuela”, un tema que habla de la fuerza de la mujer criolla, teniendo versos como “Miss Venezuela siguiendo el nivel, glamour de plata”.
Ahora las 25 aspirantes entran en la etapa de preparación, evolución, ensayos, entrevistas, fotografías, clases y eventos oficiales con Venevisión, como la participación en El Teletón 2026, que se realizará el próximo 17 de octubre.
Otras galas
La próxima gala será el 5 de noviembre con la entrega de premiaciones y menciones especiales de la temporada.
La coronación de Miss Venezuela Mundo, Internacional y Supranacional está pautada para el 19 de noviembre.
Y la gala de coronación de Miss Venezuela Universo 2026, la “Noche más linda del año”, será el 3 de diciembre, posiblemente en el Salón Espacios del Centro Comercial Líder.