Miss Venezuela 2026: Presentan oficialmente a las 25 candidatas ¡Míralas!

El Estudio 1 de Venevisión de nuevo se llenó de glamour con la presentación a la prensa e imposición de bandas de las 25 candidatas que este año compiten en el Miss Venezuela 2026. Una ceremonia llena de belleza, moda, actitud y un claro mensaje de amor al país, tras los terremotos del 24 de junio.

Una mágica noche

La noche comenzó con un enérgico y llamativo opening, que reunió a las nuevas 25 candidatas con las cuatro reinas del 2025: Miss Venezuela Universo, Clara Vegas, Miss Venezuela Mundo, Mística Núñez, Miss Venezuela Internacional, Valeria Di Martino y Miss Venezuela Supranacional, Silvia Maestre.

El animador y actor Leo Aldana hizo acto de presencia en el escenario como anfitrión de la noche.

Al mismo tiempo, la Miss Internacional 2023, Andrea Rubio, fue la encargada del streaming, recogiendo las primeras impresiones de las misses tras la revelación de los estados y territorios.

Primer grupo

Miss Bolívar – Sara Fernández

Miss Distrito Capital – Daniela Sotillo

Miss La Guaira – Sofía Fernández Mendoza

Miss Amazonas – Andris Benítez

Miss Lara – Albany Camacaro

Miss Cojedes – Laura Núñez

Miss Portuguesa – Shuruk Elbounna

Miss Apure – Oriana Bottaro

Segundo grupo

Miss Barinas – Melani Martin

Miss Guárico – Claudia Herrera

Miss Táchira – Delia Santander

Miss Nueva Esparta – Sara Pignataro

Miss Monagas – Grecia Bitchachi

Miss Trujillo – Berenice Aguilar

Miss Falcón – Sofía Pascuzzo

Miss Carabobo – Emiliana Carvallo

Miss Miranda – María Isabel Barrios

Tercer grupo

Miss Delta Amacuro – Oriana Pinto

Miss Anzoátegui – Eugenia Moreno

Miss Sucre – Fanny Martínez

Miss Yaracuy – Gabriela Vegas

Miss Mérida – Lexly Vergel

Miss Aragua – Valentina Morales

Miss Dependencias Federales – Victoria Duarte

Miss Zulia – Oriana Nava

Un show de altura

La presentación fue transmitida por Venevisión, por la plataforma de Venevisión Play y por el canal oficial del Miss Venezuela en YouTube.

De principio a fin las misses desfilaron con la pegajosa canción “Las superestrellas del Miss Venezuela”, un tema que habla de la fuerza de la mujer criolla, teniendo versos como “Miss Venezuela siguiendo el nivel, glamour de plata”.

Ahora las 25 aspirantes entran en la etapa de preparación, evolución, ensayos, entrevistas, fotografías, clases y eventos oficiales con Venevisión, como la participación en El Teletón 2026, que se realizará el próximo 17 de octubre.

Otras galas

La próxima gala será el 5 de noviembre con la entrega de premiaciones y menciones especiales de la temporada.

La coronación de Miss Venezuela Mundo, Internacional y Supranacional está pautada para el 19 de noviembre.

Y la gala de coronación de Miss Venezuela Universo 2026, la “Noche más linda del año”, será el 3 de diciembre, posiblemente en el Salón Espacios del Centro Comercial Líder.