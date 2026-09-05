Miss Mundo 2026: República Dominicana la única representación latina en el top 6

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La Miss República Dominicana Joheirry Mola avanza al Top 6 de Miss Mundo 2026, que se celebra en la ciudad costera de Nha Trang, en Vietnam.

Joheirry Mola / Cortesía

Dominicana sigue firme por la corona

La belleza caribeña llega al top final tras varias etapas de desfiles, presentaciones, su pase al top 40, anunciada en el top 20 y finalmente ser parte de glorioso top 6, siendo la única representación latina en la gran final.

La joven se llevó hace semanas el trofeo de Top Model de Américas y el Caribe.

Las otras cinco representantes son Vietnam, Eritrea, España, Sudáfrica y Malasia, está última ganadora de "Belleza con propósito".