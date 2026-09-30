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Miguel Moly y su novia Elymar Zurita estrenan “Que critiquen y que hablen de mí”

El sencillo debuta acompañado de un material audiovisual

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Bárbara Chirino
Miércoles, 30 de septiembre de 2026 a las 10:51 am
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Miguel Moly y su novia Elymar Zurita estrenan “Que critiquen y que hablen de mí”
Elymar Zurita y Miguel Moly / Cortesía

El merenguero Miguel Moly y su pareja, Elymar Zurita, entregan un promocional repleto de merengue, frescura y sabor tropical que promete adueñarse de las pistas de baile La escena musical venezolana se viste de fiesta con “Que critiquen y que hablen de mí”.

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Para esta apuesta musical, los intérpretes unieron fuerzas con el genio creador Manuel Lobo y el compositor colombiano Álvaro Cardona, logrando una pieza enérgica que rescata la esencia del merengue bailable con matices contemporáneos.

Miguel y Elymar trabajaron con los mejores

El tema destaca por una impecable factura técnica y musical. La producción musical, ingeniería de grabación, mezcla y mastering estuvieron bajo la dirección técnica de Andrés Contreras, quien además ejecutó la grabación de piano, percusión, teclados y programaciones.

El brillo característico de los metales cobra vida gracias a las trompetas de José Fernando Peña y los saxofones (alto y tenor) de Sebastián Wiesner, mientras que el ritmo en la base armónica descansa en el bajo de Miguel Torres.

Felices de la nueva propuesta

“Estoy muy emocionada de que finalmente Miguel y yo podamos lanzar ‘Que critiquen y que hablen de mí’. Teníamos tres años proyectando esta colaboración; no queríamos hacer un cover, sino dar vida a una propuesta original, y el resultado llegó en el momento perfecto, expresó Zurita.

Por su parte, Miguel Moly destacó la honestidad del tema: “Es una canción directa, que dará mucho de qué hablar porque refleja situaciones de la vida real con las que el público se va a identificar de inmediato”.

El sencillo debuta acompañado de un material audiovisual, cuyo equipo también encabezó Manuel Lobo y dirigió Enaique Pazos, grabado en locaciones de postal como el archipiélago de Los Roques y las costas de Puerto La Cruz, desplegando todo el atractivo natural de nuestros escenarios.

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